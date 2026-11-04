ADTRAN: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

ADTRAN gab am 02.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

ADTRAN hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0.10 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0.120 USD je Aktie gewesen.

ADTRAN hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 281.2 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0.62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 279.4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch