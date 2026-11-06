Adtraction Group Registered: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Adtraction Group Registered hat am 04.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 0.13 SEK beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0.390 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Adtraction Group Registered 355.0 Millionen SEK umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 24.18 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 285.9 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch