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12.10.2026 06:37:00
ADTEC PLASMA TECHNOLOGY legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
ADTEC PLASMA TECHNOLOGY hat am 09.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 108.07 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 73.35 JPY je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz wurde auf 4.81 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2.39 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.
ADTEC PLASMA TECHNOLOGY hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 248.98 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 234.40 JPY je Aktie gewesen.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9.50 Prozent auf 13.88 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 12.68 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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