Adris grupa dd Pref: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Adris grupa dd Pref hat am 13.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 6.70 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 5.85 EUR je Aktie erzielt worden.

Adris grupa dd Pref hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 453.7 Millionen EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9.72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 413.5 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch