Adris grupa dd legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Adris grupa dd veröffentlichte am 13.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6.70 EUR gegenüber 5.85 EUR im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9.72 Prozent auf 453.7 Millionen EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 413.5 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch