ADP: US-Privatsektor schafft 517.000 Stellen im März

WASHINGTON (Dow Jones)--Die Beschäftigung in der US-Privatwirtschaft ist im März solide gestiegen, wenngleich die Prognose ein wenig unterschritten wurde. Wie der Arbeitsmarkt-Dienstleister Automatic Data Processing Inc (ADP) berichtete, entstanden gegenüber dem Vormonat 517.000 Stellen. Analysten hatten ein Plus von 525.000 Jobs vorausgesagt. Im Februar waren unter dem Strich 176.000 Arbeitsplätze hinzugekommen, und damit 59.000 mehr als ursprünglich gemeldet.

"Die Arbeitsmarktdaten für März haben sich deutlich verbessert und den stärksten Anstieg seit September 2020 verzeichnet", sagte Nela Richardson, Chefvolkswirtin von ADP. "Das Stellenwachstum im Dienstleistungssektor übertraf deutlich seinen letzten Monatsdurchschnitt, angeführt von einem bemerkenswerten Anstieg im Freizeit- und Gastgewerbe."

Der ADP-Bericht stützt sich auf etwas über 400.000 US-Unternehmen mit rund 23 Millionen Beschäftigten und gilt als Indikator für den offiziellen Arbeitsmarktbericht, der am Freitag vorgelegt wird. Der ADP-Bericht umfasst nur die Beschäftigung in der Privatwirtschaft, während der offizielle Bericht auch den Staatsbereich einschliesst.

Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen rechnen damit, dass im März auf der Basis des offiziellen Jobreports 675.000 Arbeitsplätze ausserhalb der Landwirtschaft dazugekommen sind. Die Arbeitslosenquote sehen sie bei 6,0 Prozent.

Webseite: http://www.adpemploymentreport.com/

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/sha

(END) Dow Jones Newswires

March 31, 2021 08:21 ET (12:21 GMT)