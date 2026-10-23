Ador Welding vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Ador Welding präsentierte am 21.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 15.48 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Ador Welding ein EPS von 14.37 INR je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 22.64 Prozent auf 3.45 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2.81 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch