Ador Multiproducts: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Ador Multiproducts hat am 05.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.81 INR. Im Vorjahresquartal hatten -0.300 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 3.5 Millionen INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3.0 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch