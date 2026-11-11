Ador Multiproducts: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Ador Multiproducts äusserte sich am 09.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0.83 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0.440 INR je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4.2 Millionen INR – ein Plus von 13.51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Ador Multiproducts 3.7 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch