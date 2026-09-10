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Adobe Aktie 903472 / US00724F1012

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10.09.2026 22:13:29

Adobe Inc. Bottom Line Advances In Q3

Adobe
202.98 CHF -2.77%
Kaufen Verkaufen

(RTTNews) - Adobe Inc. (ADBE) announced a profit for its third quarter that Increases, from last year

The company's earnings came in at $1.827 billion, or $4.62 per share. This compares with $1.772 billion, or $4.18 per share, last year.

Excluding items, Adobe Inc. reported adjusted earnings of $2.424 billion or $6.13 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 12.9% to $6.760 billion from $5.988 billion last year.

Adobe Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $1.827 Bln. vs. $1.772 Bln. last year. -EPS: $4.62 vs. $4.18 last year. -Revenue: $6.760 Bln vs. $5.988 Bln last year.

-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 6.30 To $ 6.35 Next quarter revenue guidance: $ 6.80 B To $ 6.85 B Full year EPS guidance: $ 24.45 To $ 24.50 Full year revenue guidance: $ 26.576 B To $ 26.626 B

In eigener Sache

Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise

Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.

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