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NVIDIA Aktie 994529 / US67066G1040

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15.10.2026 22:38:40

Adobe And NVIDIA Partner For AI-powered Content Creation

NVIDIA
180.16 CHF -4.00%
Kaufen Verkaufen

(RTTNews) - On Thursday, Adobe (ADBE) and NVIDIA (NVDA) expanded their partnership to enhance Adobe Photoshop, Premiere, Substance 3D, Frame.io and Brand Concierge, enabling faster AI-powered content creation, production and personalization.

The expanded partnership builds on Adobe and NVIDIA's March agreement, combining Adobe's creative and marketing tools with NVIDIA's AI models and computing technology. The collaboration includes faster media processing in Frame.io, improvements to Substance 3D and Firefly Foundry, and 3D digital twin solutions for businesses.

In the after hours on the Nasdaq, the shares for Adobe were trading 0.02 percent down at $251.61, after closing Thursday's trading 4.57 percent up.

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.465 19.03.2027 158090744
Long 12.3558 18.12.2026 152901548
Long 358.6425 18.12.2026 156740746
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.4717 10.83 159380634
Long 11.2076 6.15 159236622
Long 17.9159 2.73 160880132
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.8907 10.56 161815039
Short 8.333 8.25 161815038
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -13.50 116116852
Long 10 -7.86 143965845
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
In eigener Sache

Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung

Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.

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