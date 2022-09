Adobe-Aktie verliert zweistellig: Milliardenübernahme von Figma

Die Unternehmen haben sich auf einen Kaufpreis von rund 20 Milliarden Dollar (etwa 20 Mrd Euro) geeinigt, wie Adobe am Donnerstag in San Jose mitteilte. Der Betrag soll in bar und eigenen Aktien gezahlt werden.

Figma wurde 2012 gegründet, das Start-up ist auf kollaborative Software-Tools zum Erstellen von Web-Designs spezialisiert. Zu seinen Kunden zählen nach eigenen Angaben grosse Tech-Unternehmen wie Airbnb , Google , Spotify , Netflix und Twitter. Adobe will die Übernahme im kommenden Jahr abschliessen, sofern Aufseher und Aktionäre zustimmen.

Bei Anlegern kam der Plan zunächst nicht gut an: Adobes Aktien reagierten an der NASDAQ mit einem Kursrutsch von 13,86 Prozent auf 320,03 US-Dollar. Der einstige Wall-Street-Liebling steht am Finanzmarkt schon länger unter Druck - in den vergangenen zwölf Monaten ist die Aktie mit über 40 Prozent ins Minus geraten. Figma ist nicht an der Börse notiert.

/hbr/DP/ngu

SAN JOSE (awp international)