|
12.09.2025 17:08:00
Adobe-Aktie trotzdem im Minus: Positiver Ausblick für laufendes Quartal
Der US-Softwareanbieter Adobe hat einen positiven Ausblick auf das laufende Quartal gegeben.
Das bereinigte Ergebnis je Aktie erwartet Adobe bei 5,35 bis 5,40 Dollar. Hier hatten die Analysten im Schnitt 5,33 Dollar erwartet. Die Prognose signalisiert, dass sich die Investitionen des Softwarekonzerns in KI-Funktionen auszahlen.
Für die Adobe-Aktie geht es an der NASDAQ zeitweise 0,27 Prozent auf 351,50 US-Dollar aufwärts. Im laufenden Jahr hat das Papier jedoch bislang gut ein Fünftel an Wert verloren.
Zuletzt hätten sich Investoren besorgt gezeigt, ob Adobe mit seinen Innovationen im Feld der künstlichen Intelligenz (KI) Geld verdienen könne, bemerkte Keith Weiss, Analyst bei Morgan Stanley, im Vorfeld der Ergebnisse.
Im dritten Geschäftsquartal (per 29. August) stiegen die Erlöse um elf Prozent auf 5,99 Milliarden Dollar und damit auf einen Rekordwert, wie das Unternehmen weiter mitteilte. Unter dem Strich stieg der Gewinn auf 1,8 Milliarden von 1,7 Milliarden Dollar. Das bereinigte Ergebnis je Aktie erreichte 5,31 Dollar.
/nas
SAN JOSE (awp international)
