Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’209 -0.7%  SPI 16’967 -0.5%  Dow 45’924 -0.4%  DAX 23’688 -0.1%  Euro 0.9341 0.0%  EStoxx50 5’388 0.0%  Gold 3’645 0.3%  Bitcoin 91’740 -0.2%  Dollar 0.7968 0.1%  Öl 67.4 1.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Jedes Jahr Stellenstreichungen bei SAP: Gibt das der Aktie Auftrieb?
BYD-Aktie im Abwärtstrend: Was auf dem Kurs lastet
Helvetia- und Baloise-Aktie schwächer: Weko gibt grünes Licht für Fusion
Meier Tobler-Aktie fester: Zweite Tranche des Rückkaufangebots zum Festpreis beendet
Partners Group-Aktie gefragt: Partners Group investiert in Softwareunternehmen Omie
Suche...
200.- Saxo-Deal

Adobe Aktie 903472 / US00724F1012

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

KI-Investitionen 12.09.2025 17:08:00

Adobe-Aktie trotzdem im Minus: Positiver Ausblick für laufendes Quartal

Adobe-Aktie trotzdem im Minus: Positiver Ausblick für laufendes Quartal

Der US-Softwareanbieter Adobe hat einen positiven Ausblick auf das laufende Quartal gegeben.

Adobe
273.04 CHF -3.93%
Kaufen Verkaufen
So sollen die Umsätze in den drei Monaten bis Ende November bei 6,08 bis 6,13 Milliarden US-Dollar liegen, wie das Unternehmen am Donnerstag nach Börsenschluss mitteilte. Analysten hatten mit Erlösen am unteren Ende der Spanne gerechnet.

Das bereinigte Ergebnis je Aktie erwartet Adobe bei 5,35 bis 5,40 Dollar. Hier hatten die Analysten im Schnitt 5,33 Dollar erwartet. Die Prognose signalisiert, dass sich die Investitionen des Softwarekonzerns in KI-Funktionen auszahlen.

Für die Adobe-Aktie geht es an der NASDAQ zeitweise 0,27 Prozent auf 351,50 US-Dollar aufwärts. Im laufenden Jahr hat das Papier jedoch bislang gut ein Fünftel an Wert verloren.

Zuletzt hätten sich Investoren besorgt gezeigt, ob Adobe mit seinen Innovationen im Feld der künstlichen Intelligenz (KI) Geld verdienen könne, bemerkte Keith Weiss, Analyst bei Morgan Stanley, im Vorfeld der Ergebnisse.

Im dritten Geschäftsquartal (per 29. August) stiegen die Erlöse um elf Prozent auf 5,99 Milliarden Dollar und damit auf einen Rekordwert, wie das Unternehmen weiter mitteilte. Unter dem Strich stieg der Gewinn auf 1,8 Milliarden von 1,7 Milliarden Dollar. Das bereinigte Ergebnis je Aktie erreichte 5,31 Dollar.

/nas

SAN JOSE (awp international)

Weitere Links:

Adobe-Aktie gibt ab: Adobe enttäuscht mit verhaltenem Ausblick
Figma-Aktie strebt nach geplatzter Adobe-Übernahme offenbar an die Börse
So viel hätte eine Investition in Adobe von vor einem Jahr gekostet

Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com