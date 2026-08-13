ADNOC Logistics Services: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

ADNOC Logistics Services präsentierte in der am 11.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Das EPS belief sich auf 0.44 AED gegenüber 0.110 AED je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz lag bei 9.49 Milliarden AED – das entspricht einem Zuwachs von 105.49 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4.62 Milliarden AED erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch