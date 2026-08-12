|
12.08.2026 06:37:00
ADNOC Gas vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
ADNOC Gas hat sich am 10.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.03 AED gegenüber 0.070 AED im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite hat ADNOC Gas im vergangenen Quartal 11.43 Milliarden AED verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 33.19 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte ADNOC Gas 17.11 Milliarden AED umsetzen können.
Für das Quartal hatten Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0.009 USD gerechnet. Der Umsatz wurde zuvor auf 3.27 Milliarden USD geschätzt.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Ferrari: Die zweite Chance
Ferrari hat nach einer schwierigen Zeit wieder auf die Überholspur gefunden. Starke Quartalszahlen, eine angehobene Jahresprognose und ein bis 2027 gefülltes Orderbuch sprechen für weiteren Rückenwind und bieten eine neue Trading Möglichkeit.Weiterlesen!
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNach US-Inflationsdaten: SMI mit tiefrotem Handelstag -- DAX geht nach Rekord schwächer in den Feierabend -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt musste zur Wochenmitte Verluste einstecken. Auch der deutsche Leitindex tendierte abwärts. Die US-Börsen präsentieren sich mit unterschiedlichen Vorzeichen. In Fernost zeigten sich die Börsen am Mittwoch uneinheitlich.