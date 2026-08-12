ADNOC Gas vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

ADNOC Gas hat sich am 10.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.03 AED gegenüber 0.070 AED im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite hat ADNOC Gas im vergangenen Quartal 11.43 Milliarden AED verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 33.19 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte ADNOC Gas 17.11 Milliarden AED umsetzen können.

Für das Quartal hatten Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0.009 USD gerechnet. Der Umsatz wurde zuvor auf 3.27 Milliarden USD geschätzt.

Redaktion finanzen.ch