ADNOC Gas: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

ADNOC Gas äusserte sich am 10.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS lag bei 0.06 AED. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0.060 AED ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 9.72 Prozent zurück. Hier wurden 16.10 Milliarden AED gegenüber 17.84 Milliarden AED im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.ch