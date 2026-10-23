ADNH Catering: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

ADNH Catering veröffentlichte am 21.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.01 AED gegenüber 0.020 AED im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal hat ADNH Catering 466.0 Millionen AED umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9.20 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 426.8 Millionen AED erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch