ADMA Biologics vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

ADMA Biologics lud am 04.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS belief sich auf 0.22 USD gegenüber 0.150 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 141.1 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 5.13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 134.2 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch