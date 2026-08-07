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07.08.2026 06:37:00
ADMA Biologics präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
ADMA Biologics hat am 05.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.16 USD, nach 0.140 USD im Vorjahresvergleich.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1.98 Prozent auf 124.4 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 122.0 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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