ADM Tronics Unlimited hat am 16.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 0.9 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 5.62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0.9 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch