ADM Tronics Unlimited präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

ADM Tronics Unlimited hat am 19.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 10.31 Prozent auf 0.9 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch