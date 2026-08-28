ADLER öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

ADLER lud am 27.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 27.40 Prozent auf 56.9 Millionen EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 78.4 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch