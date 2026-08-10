Adlabs Entertainment: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Adlabs Entertainment hat am 07.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1.02 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.780 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 1.78 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Adlabs Entertainment 1.48 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch