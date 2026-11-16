Adlabs Entertainment: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Adlabs Entertainment hat am 13.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Adlabs Entertainment vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.81 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0.690 INR je Aktie erwirtschaftet.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 3.40 Prozent auf 403.9 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 418.1 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch