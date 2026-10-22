ADJUVANT COSME JAPAN mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

ADJUVANT COSME JAPAN hat am 21.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -3.62 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei ADJUVANT COSME JAPAN ein EPS von 0.580 JPY in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 10.98 Prozent auf 799.3 Millionen JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 897.9 Millionen JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch