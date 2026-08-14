Aditya Infotech hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Aditya Infotech hat am 12.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 12.07 INR, nach 2.99 INR im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz lag bei 14.02 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 89.51 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 7.40 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn von 12.80 INR je Aktie belaufen. Für den Umsatz hatten sie mit 14.91 Milliarden INR gerechnet.

Redaktion finanzen.ch