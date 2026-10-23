Aditya Birla Sun Life Amc verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Aditya Birla Sun Life Amc gab am 21.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 7.64 INR, nach 8.36 INR im Vorjahresvergleich.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Aditya Birla Sun Life Amc in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3.89 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 5.26 Milliarden INR im Vergleich zu 5.06 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Für das Quartal hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 7.60 INR geschätzt. Der Umsatz war auf 4.85 Milliarden INR geschätzt worden.

Redaktion finanzen.ch