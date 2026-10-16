Aditya Birla Money präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Aditya Birla Money lud am 14.10.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Aditya Birla Money hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1.93 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1.80 INR je Aktie gewesen.

Aditya Birla Money hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.38 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 28.73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1.07 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch