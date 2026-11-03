Aditya Birla Lifestyle Brands legte Quartalsergebnis vor

Aditya Birla Lifestyle Brands hat am 31.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.44 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.190 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Aditya Birla Lifestyle Brands mit einem Umsatz von insgesamt 22.66 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20.38 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 11.17 Prozent gesteigert.

Auf das Quartal blickend hatten Analysten einen Gewinn von 0.480 INR je Aktie sowie einen Umsatz 22.20 Milliarden INR prognostiziert.

Redaktion finanzen.ch