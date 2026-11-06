Adient: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Adient veröffentlichte am 04.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Adient hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0.62 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.220 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite standen 3.73 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3.69 Milliarden USD umgesetzt.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0.220 USD. Im Vorjahr waren -3.390 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 15.17 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahr hatte Adient 14.54 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch