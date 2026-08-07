Adient stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Adient hat sich am 05.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.32 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.430 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 3.93 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3.74 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch