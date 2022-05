Adidas vereinbart mit Foot Locker langfristige Partnerschaft

Von Ulrike Dauer

FRANKFURT (Dow Jones)--Adidas und Foot Locker haben eine langfristige strategische Partnerschaft vereinbart, die bei Adidas bereits im laufenden Jahr zu bis zu 100 Millionen Euro zusätzlichem Umsatz führen soll.

Wie Adidas mitteilte, zielt die Partnerschaft mit dem US-Sportfachhändler auf Einzelhandelsumsatz von mehr als 2 Milliarden US-Dollar bis 2025 ab. Im Rahmen der Partnerschaft soll Foot Locker führender Anbieter von Adidas-Produktion bei Basketball werden, in den Kategorien Lifestyle und Performance.

Ausserdem soll die Kooperation die Einführung von "Energy- und Hype-Produkten beschleunigen und wichtige Produkt-Franchises in den Bereichen Damen, Kinder und Apparel enthalten". Foot Locker soll laut Mitteilung auch eine wichtige Rolle bei der Einführung der neuen Adidas-Produktsparte Sportswear spielen. Diese soll sich an Lifestyle-Kunden richten. Die Partnerschaft soll alle Plattformen des Foot-Locker-Markenportfolios in Nordamerika, EMEA und Asien-Pazifik umfassen.

Zudem wollen Adidas und Foot Locker unter anderem bei Produktentwicklungen, Vertrieb und Marketing kooperieren. Beide Unternehmen wollen ihren digitalen Fokus verstärken und die Einführung des Adidas-Partnerprogramms bei Foot Locker beschleunigen.

Kontakt zur Autorin: ulrike.dauer@wsj.com; @UlrikeDauer_

DJG/uxd/flf

(END) Dow Jones Newswires

May 05, 2022 16:47 ET (20:47 GMT)