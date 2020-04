adidas setzt Dividende vorübergehend aus - KfW-Kredit in Milliardenhöhe

adidas holt sich angesichts der Probleme inmitten der Corona-Krise finanzielle Hilfe vom Staat.

Der Sportartikelhersteller erhält nach eigenen Angaben einen revolvierenden Konsortialkredit von 3,0 Milliarden Euro. Zudem will der Konzern die Anleger bereits am 27. April über die Entwicklung im ersten Quartal informieren statt am 8. Mai.

Der noch abzuschliessende Konsortialkredit umfasse eine Darlehenszusage über 2,4 Milliarden Euro seitens der KfW sowie Darlehenszusagen von 600 Millionen Euro seitens eines Konsortiums von Partnerbanken des Unternehmens, darunter UniCredit, Bank of America, Citibank, Deutsche Bank, HSBC, Mizuho Bank und Standard Chartered Bank.

Zu den Bedingungen des Konsortialkredits gehöre die De-Facto-Aussetzung von Dividendenzahlungen über die Laufzeit der Kreditvereinbarung. Zudem habe der Vorstand jüngst entschieden, den Rückkauf von adidas-Aktien zu stoppen sowie auf die eigenen kurz- und langfristigen Boni, die insgesamt 65 Prozent der Jahreszielvergütung ausmachten, für das Jahr 2020 zu verzichten. Ebenso werde für die weiteren Führungskräfte des Unternehmens die langfristige Bonuskomponente für das laufende Geschäftsjahr entfallen.

FRANKFURT (Dow Jones)