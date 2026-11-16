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16.11.2026 13:29:00
Adidas: Nach DFB-Abschied geht auch der Champions-League-Ball an Nike
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
Nachrichten zu adidas
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17:58
|Schwache Performance in Frankfurt: DAX verliert zum Ende des Montagshandels (finanzen.ch)
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|EQS-PVR: adidas AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
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|Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 verbucht am Montagmittag Abschläge (finanzen.ch)
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Analysen zu adidas
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|adidas Outperform
|Bernstein Research
|10.11.26
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|03.11.26
|adidas Overweight
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|03.11.26
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|30.10.26
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|03.11.26
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|22.11.24
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|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|30.10.26
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.10.26
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|adidas Neutral
|UBS AG
|14.10.26
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.10.26
|adidas Neutral
|UBS AG
US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
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Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Montag aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt fiel ins Minus. An der Wall Street geht es zum Wochenstart nach unten. Zum Wochenbeginn ging es an den Börsen in Fernost mehrheitlich abwärts.