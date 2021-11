Adidas mit Gewinneinbruch – Aktie unter Druck

Merck prognostiziert für sein potenziell bahnbrechendes neues orales Corona-Medikament im JahrDer Sportartikelhersteller Adidas hat wegen globaler Lieferschwierigkeiten und einem Einbruch bei der Nachfrage in China grössere Schwierigkeiten als bislang erwartet. Diese führten nicht nur zu einem Gewinneinbruch im dritten Quartal, sondern auch zu einer zurückhaltenderen Prognose für das Gesamtjahr.

Das Wachstum werde am unteren Ende der bisher angegebenen Spanne liegen. Für den Gewinn aus fortgeführten Geschäftsbereichen war für das Gesamtjahr bisher eine Spanne von 1,4 bis 1,5 Mrd. Euro prognostiziert worden. Die operative Marge werde im unteren Bereich des Zielkorridors von 9,5 bis 10 Prozent liegen. 2022 einen Umsatz zwischen 5 und 7 Mrd. USD. Die Merck-Aktie springt auf ein Jahreshoch.

Zwar habe sich der Herzogenauracher Sportartikelhersteller in einem auf Angebots- und Nachfrageseite herausfordernden Umfeld gut im dritten Quartal geschlagen, doch er müsse mit den Engpässen in der globalen Lieferkette umgehen. Der Gewinn aus fortgeführten Geschäften fiel um 10,4 Prozent auf 479 Mio. Euro. Der Umsatz stieg um 3,4 Prozent auf 5,75 Mrd. Euro.

Jetzt registrieren und Aktien kaufen

Mehr: https://www.etoro.com/ CFDs sind komplexe Instrumente und bergen ein hohes Risiko, durch Leverage schnell Geld zu verlieren. 67% der Konten von Privatanlegern verlieren Geld, wenn sie CFDs von diesem Anbieter handeln. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

In den grössten Märkten Europa und Naher Osten sowie Nordamerika stieg der Umsatz um je knapp neun Prozent. In China, dem jahrelangen verlässlichen Wachstumsmarkt, brachen die Erlöse dagegen um 15 Prozent ein. Dort war über soziale Medien zu einem Boykott westlicher Marken aufgerufen worden. Zudem belasteten pandemiebedingte Lockdowns in vielen Ländern im Asien-Pazifik-Raum das Geschäft.

Auch die Konkurrenten Nike und Puma leiden unter den globalen wackligen Lieferketten. Sie lassen vorwiegend in Asien Kleidung und Schuhe fertigen. In Vietnam waren wegen der Pandemie etwa monatelang Fabriken geschlossen. Zudem sind Frachtraten für Containerschiffe deutlich teurer geworden.

Adidas-Aktie stabilisiert sich

Die Aktie von Adidas hat nach der Korrektur seit August derzeit keine positive Performance in diesem Jahr mehr erzielt und liegt bei rund minus 6 Prozent. Der MACD (Momentum) dreht auch wieder abwärts, doch nach einem Gap (s. Ellipse) nach unten stabilisiert sich der Titel aktuell. Ein Test der Unterstützung bei rund 250 Euro erscheint daher möglich.

Am Erfolg von Adidas lässt sich auch mit einem Aktienkauf partizipieren. Mutige Anleger können sich gehebelt mit einem CFD kaufen engagieren.

Aktienkaufen bei eToro – so einfach geht es.

Die eToro-Plattform bietet Investoren aus aller Welt eine einzigartige Gelegenheit, ihrem Portfolio Aktien hinzuzufügen. Seit Anfang 2018 führt jeder KAUF-Auftrag ohne Hebel zum Kauf des zugrunde liegenden Vermögenswerts durch eToro; er wird danach im Namen des Kunden verwahrt. Dies gilt auch in Fällen, in denen Sie in einen CopyPortfolio investieren oder einen Trader kopieren: Wenn der kopierte Trader Aktien kauft, besitzen Sie automatisch einen Teil seines Aktienbestandes.

Aktien über eToro handeln, das sind die Vorteile:

Vertrauen – Ihre Aktien werden unter Ihrem Namen bei einem EU-regulierten Unternehmen verwahrt.

– Ihre Aktien werden unter Ihrem Namen bei einem EU-regulierten Unternehmen verwahrt. Versicherung – Ihr Depot und die dazugehörigen Vermögenswerte sind gemäss den Nutzungsbedingungen der CySEC versichert.

– Ihr Depot und die dazugehörigen Vermögenswerte sind gemäss den Nutzungsbedingungen der CySEC versichert. Dividenden – Sollte das Unternehmen eine Dividende ausschütten, erhalten Anleger die jeweilige Dividende gutgeschrieben.

– Sollte das Unternehmen eine Dividende ausschütten, erhalten Anleger die jeweilige Dividende gutgeschrieben. Keine Depotgebühren – Aktien auf eToro zu kaufen bedeutet, dass Sie keine Depot- und Ordergebühren sowie Provisionen bezahlen. Beim An- und Verkauf einer Aktie fällt eine Geld-Briefspanne an.

– Aktien auf eToro zu kaufen bedeutet, dass Sie Depot- und Ordergebühren sowie Provisionen bezahlen. Beim An- und Verkauf einer Aktie fällt eine Geld-Briefspanne an. Einfache Bedienung – Ihr Depot ist jederzeit online und über Apps verfügbar.

– Ihr Depot ist jederzeit online und über Apps verfügbar. Diversifizierung – Erstellen Sie ein Depot aus Aktien, Kryptowährungen, Rohstoffen und mehr.

Jetzt registrieren und Aktien kaufen

Über eToro:

Seit über einem Jahrzehnt ist eToro in der weltweiten Fintech-Revolution Vorreiter. Es ist das weltweit führende Netzwerk für Social Trading, mit Millionen registrierten Nutzern und mit einer Reihe innovativer Tools für Trading und Investment. Seit Anfang 2018 ermöglicht eToro den Kauf und Verkauf von Aktien.

eToro ist eine Social-Trading- und Multi-Asset-Plattform, auf der Anleger weltweit Aktien, Kryptowährungen und zahlreiche andere Instrumente handeln können. Das große Ziel des Fintech-Unternehmens ist es, Barrieren auf den globalen Märkten zu beseitigen und das Online-Trading und -Investing transparenter und für jeden leicht zugänglich zu halten. Werden Sie auch einer von mehr als zehn Millionen Nutzern und profitieren Sie von der einfach zu nutzenden Plattform eToros.