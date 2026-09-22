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22.09.2026 10:59:00

Adidas: CEO ähnelt Alleinherrscher - wiederholt sich bedenkliches, historisches Muster?

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Mit dem angekündigten Abschied von CFO Harm Ohlmeyer verlässt das letzte Schwergewicht den Vorstand des Sportartikelkonzerns. CEO Bjørn Gulden ähnelt mehr und mehr einem Alleinherrscher. Wiederholt sich in Herzogenaurach ein bedenkliches historisches Muster?Weiter zum vollständigen Artikel bei manager magazin online Weiter zum vollständigen Artikel bei manager magazin online
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Trading Signals: Sandoz - Rückkehr und Rückenwind

Seit Anfang Woche darf sich der Generikahersteller „SMI-Mitglied“ nennen. Zum Indexaufstieg macht sich die Sandoz-Aktie daran, einen kurzfristigen Abwärtstrend zu knacken.

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