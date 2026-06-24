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24.06.2026 19:48:36

Adidas-Boss: Deutschland-Trikots begehrt wie nie

NEW YORK (awp international) - Die WM-Trikots der deutschen Fussball-Nationalmannschaft bleiben ein Verkaufsschlager. Er schätze, dass in Summe mehr als drei Millionen Deutschland-Jerseys verkauft würden, sagte Adidas-Vorstandschef Björn Gulden bei einer Medienrunde in New York. Man verkaufe dreimal so viele DFB-Trikots wie noch bei der WM in Katar vor vier Jahren. Das sei ein Rekordwert.

Die Nachfrage nach dem weissen Heimtrikot sei wie üblich am grössten, erklärte Gulden. Aber auch das blaue Auswärtstrikot ziehe deutlich besser als noch das pinke für die Heim-EM vor zwei Jahren. Der Sportartikelhersteller sei "super zufrieden" mit seinen weltweiten Verkaufszahlen und erlebe eine "unglaubliche Steigerung" im Vergleich zur Winter-WM 2022. Am meisten würden Mexiko-Trikots verkauft - vor denen der Teams von Argentinien und Deutschland.

Trikotflocks mit V wieder erhältlich

Auch das Problem mit dem Buchstaben V bei den DFB-Trikots sei inzwischen behoben, sagte Gulden vor dem abschliessenden Gruppenspiel der deutschen Mannschaft am Donnerstag (22.00 Uhr/ARD und MagentaTV) gegen Ecuador in East Rutherford. Die hohe Nachfrage nach Beflockungen mit den Namen der Spieler Deniz Undav, Kai Havertz und Aleksandar Pavlovic hatte zuletzt für Engpässe bei der Verfügbarkeit gesorgt, wie der Ausrüster erklärt hatte.

Die jahrzehntelange Partnerschaft zwischen dem Sportartikelhersteller und dem Deutschen Fussball-Bund endet bald. Ab 2027 werden die deutschen Nationalteams vom US-Konzern Nike ausgestattet./lot/DP/stw

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