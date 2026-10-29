adidas-Analyse: UBS AG stuft Aktie mit Neutral ein

Die Schweizer Grossbank UBS hat die Einstufung für Adidas mit einem Kursziel von 160 Euro auf "Neutral" belassen. Die Stärke im Direktgeschäft mit Endkunden halte an, schrieb Robert Krankowski am Donnerstag nach dem finalen Quartalsbericht. Dies sei allerdings keine Überraschung. Das Anlegerinteresse dürfte daher dem mauen Sportschuhwachstum und der erwarteten Dynamisierung im Europa-Geschäft gelten.

Aktieninformation im Fokus: Die adidas-Aktie ausführlich analysiert am Tag der UBS AG-Empfehlung

Die Aktie legte um 11:33 Uhr in der XETRA-Sitzung 3.5 Prozent auf 163.55 EUR zu. Insofern weist der Anteil noch ein Abwärtsrisiko von 2.17 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Zuletzt wechselten 197’467 adidas-Aktien den Besitzer. Seit Beginn des Jahres 2026 büsste die Aktie um 1.4 Prozent ein. Voraussichtlich am 29.10.2026 dürfte adidas Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 07:35 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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