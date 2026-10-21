adidas Aktie 11730015 / DE000A1EWWW0
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21.10.2026 12:04:44
adidas-Analyse: Neutral-Bewertung von UBS AG für Aktie
Hier sind die festgestellten Erkenntnisse, nachdem UBS AG-Analyst Robert Krankowski das adidas-Papier genauer unter die Lupe genommen hat.
Die Schweizer Grossbank UBS hat Adidas nach vorläufigen Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 160 Euro belassen. Die Kurserholung der vergangenen Wochen habe Erwartungen an ein besseres Quartal geschürt, zumal die gesunkenen Konsensschätzungen zuletzt nur noch ein moderates operatives Ergebniswachstum (Ebit) beinhaltet hätten, schrieb Robert Krankowski am Mittwoch in einer ersten Reaktion. Dieses entspreche - bereinigt um die Auswirkungen zurückerstatteter US-Zölle - den Erwartungen. Hinter den Bruttomargen im kommenden Jahr stehe angesichts des schwierigen Geschäftsumfelds aber weiterhin ein Fragezeichen.
Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die adidas-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse
Im XETRA-Handel gewannen die adidas-Papiere um 11:48 Uhr 2.3 Prozent. Hiermit hat das Finanzpapier noch einen Abschwungsspielraum von 1.08 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 241’200 adidas-Aktien. Für das Papier ging es seit Anfang des Jahres 2026 um 2.5 Prozent abwärts. Die nächsten Quartalszahlen für Q3 2026 wird adidas voraussichtlich am 29.10.2026 präsentieren.
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2026 / 19:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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