adidas-Analyse: JP Morgan Chase & Co. stuft adidas-Aktie mit Overweight ein

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Adidas nach endgültigen Geschäftszahlen für 2023 auf "Overweight" mit einem Kursziel von 227 Euro belassen. Die neuen Details wertete Analystin Olivia Townsend leicht positiv. Das gelte unter anderem für die Aussage, dass es im laufenden ersten Quartal Wachstum gebe, schrieb sie in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Auch die Erholung im Schuhgeschäft sei zu begrüssen. Zudem entwickelten sich die Preise günstig für den Sportartikelkonzern.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die adidas-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Die adidas-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 12:36 Uhr um 0.2 Prozent auf 192.42 EUR ab. Also hat der Aktienanteil noch ein Aufwärtspotenzial von 17.97 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Bisher wurden via XETRA 467’268 adidas-Aktien gekauft oder verkauft. Der Anteilsschein kletterte seit Jahresanfang 2024 um 4.5 Prozent. Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 13.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2024 / 07:47 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2024 / 07:47 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.