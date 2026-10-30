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30.10.2026 13:49:44
adidas-Analyse: Buy-Bewertung von Deutsche Bank AG für Aktie
Diese Empfehlung gibt Deutsche Bank AG für die adidas-Aktie aus.
Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Adidas von 205 auf 210 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Vertrauen in 2027 nehme zu, schrieb Adam Cochrane in einem am Freitag vorliegenden Resümee zum Quartalsbericht des Sportartikelkonzerns.
Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der adidas-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse
Die adidas-Aktie konnte um 13:33 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1.6 Prozent auf 169.80 EUR. Daher zeigt die Aktie noch Potenzial nach oben: 23.67 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 257’372 adidas-Aktien. Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 2.3 Prozent zu Buche. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 10.03.2027 erwartet.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 08:12 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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