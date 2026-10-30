adidas-Analyse: Buy-Bewertung von Deutsche Bank AG für Aktie

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Adidas von 205 auf 210 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Vertrauen in 2027 nehme zu, schrieb Adam Cochrane in einem am Freitag vorliegenden Resümee zum Quartalsbericht des Sportartikelkonzerns.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der adidas-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die adidas-Aktie konnte um 13:33 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1.6 Prozent auf 169.80 EUR. Daher zeigt die Aktie noch Potenzial nach oben: 23.67 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 257’372 adidas-Aktien. Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 2.3 Prozent zu Buche. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 10.03.2027 erwartet.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 08:12 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.