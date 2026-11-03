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03.11.2026 12:52:44
adidas-Analyse: Barclays Capital stuft Aktie mit Overweight ein
Barclays Capital hat eine eingehende Prüfung der adidas-Aktie durchgeführt. Die festgestellten Ergebnisse sind wie folgt.
Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Adidas von 210 auf 200 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Viktoria Petrova widmete sich am Montag nach den jüngsten Quartalsberichten von Adidas und Puma der Frage der Lagerbestände und führte einen speziellen Branchentracker zu diesem Thema ein. Das durchschnittliche Wachstum der Lagerbestände sei höher als das Branchenwachstum, und die Schere gehe immer weiter auseinander, konstatierte die Expertin. In der Vergangenheit hätten die Margen von Adidas negativ mit den Lagerbeständen korreliert. Sie kappte ihre Gewinnerwartungen bis 2028 etwas.
Zwischen Kursziel und Realität: Die adidas-Aktie im Detail am Tag der Analyse
Die adidas-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:36 Uhr 2.0 Prozent im Minus bei 169.45 EUR. Hiermit hat das Finanzpapier noch einen Zuwachsspielraum von 18.03 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Bisher wurden via XETRA 269’985 adidas-Aktien gekauft oder verkauft. Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Anteilsschein 2.1 Prozent. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 10.03.2027.
LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2026 / 06:47 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2026 / 06:49 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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