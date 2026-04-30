adidas-Analyse: Aktie von UBS AG mit Buy bewertet

Die Schweizer Grossbank UBS hat Adidas mit einem Kursziel von 219 Euro auf "Buy" belassen. Nach dem starken Jahresstart, der unter Ausklammerung der Auswirkungen der anstehenden Fussball-Weltmeisterschaft selbst die optimistischsten Erwartungen übertroffen habe, bleibe nun abzuwarten, wie nachhaltig diese Entwicklung sei, schrieb Robert Krankowski in seinem am Donnerstag veröffentlichten Resümee zum Quartalsbericht. Hier komme dem zweiten Halbjahr eine entscheidende Bedeutung zu. Die aktuelle Bewertung preise indes überzogene Ängste vor einer Wachstumsverlangsamung und/oder Margendruck ein, wofür er wenig Belege sehe.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der adidas-Aktie zur Zeit der Analyse

Die adidas-Aktie musste um 12:18 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2.1 Prozent auf 146.20 EUR abwärts. Also hat der Anteilsschein noch ein Aufwärtspotenzial von 49.79 Prozent gerechnet zum festgelegten Kursziel. Zuletzt wechselten 229’714 adidas-Aktien den Besitzer. Für das Papier ging es seit Anfang des Jahres 2026 um 13.5 Prozent nach unten. Für das laufende Jahresviertel Q2 2026 wird am 30.07.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 00:12 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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