adidas Aktie 11730015 / DE000A1EWWW0
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05.10.2026 12:34:44
adidas-Aktie: Neutral-Bewertung durch UBS AG
UBS AG hat eine ausführliche Analyse der adidas-Aktie vorgenommen. Hier sind die daraus resultierenden Ergebnisse.
Die Schweizer Grossbank UBS hat das Kursziel für Adidas von 173 auf 160 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Gegenwind dürfte 2027 zunehmen, auch wenn sich der Sportwarenhersteller weiter besser schlagen sollte als die Branche, schrieb Robert Krankowski am Montag, auch mit Blick auf die Quartalszahlen am 29. Oktober. Er senkte seine Gewinnschätzungen (EPS).
Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die adidas-Aktie am Tag der Analyse
Die adidas-Aktie wies um 12:16 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1.2 Prozent auf 142.35 EUR abwärts. Also weist das Papier noch Spielraum von 12.40 Prozent nach oben im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 94’835 adidas-Aktien. Seit Jahresbeginn 2026 sank die Aktie um 14.2 Prozent. Voraussichtlich am 29.10.2026 dürfte adidas Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2026 / 01:06 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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