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adidas Aktie 11730015 / DE000A1EWWW0

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Rating im Fokus 05.10.2026 12:34:44

adidas-Aktie: Neutral-Bewertung durch UBS AG

adidas-Aktie: Neutral-Bewertung durch UBS AG

UBS AG hat eine ausführliche Analyse der adidas-Aktie vorgenommen. Hier sind die daraus resultierenden Ergebnisse.

adidas
132.44 CHF -1.57%
Kaufen Verkaufen

Die Schweizer Grossbank UBS hat das Kursziel für Adidas von 173 auf 160 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Gegenwind dürfte 2027 zunehmen, auch wenn sich der Sportwarenhersteller weiter besser schlagen sollte als die Branche, schrieb Robert Krankowski am Montag, auch mit Blick auf die Quartalszahlen am 29. Oktober. Er senkte seine Gewinnschätzungen (EPS).

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die adidas-Aktie am Tag der Analyse

Die adidas-Aktie wies um 12:16 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1.2 Prozent auf 142.35 EUR abwärts. Also weist das Papier noch Spielraum von 12.40 Prozent nach oben im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 94’835 adidas-Aktien. Seit Jahresbeginn 2026 sank die Aktie um 14.2 Prozent. Voraussichtlich am 29.10.2026 dürfte adidas Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2026 / 01:06 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: Radu Bercan / Shutterstock.com,JuliusKielaitis / Shutterstock.com
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11:40 adidas Neutral UBS AG
02.10.26 adidas Buy Jefferies & Company Inc.
02.10.26 adidas Overweight JP Morgan Chase & Co.
01.10.26 adidas Outperform RBC Capital Markets
01.10.26 adidas Buy Deutsche Bank AG
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Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’244.10 19.94 SQBZ1U
Short 14’546.98 13.94 SRB97U
Short 15’086.78 8.96 SQBAIU
SMI-Kurs: 13’735.78 05.10.2026 12:30:37
Long 13’149.93 19.80 SXBT2U
Long 12’847.92 13.87 BSU9TU
Long 12’307.65 8.99 SGKBOU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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adidas 131.80 -3.73% adidas

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