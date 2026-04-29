adidas-Aktie mit Kurssprung: Umsatz klettert - Starke Nachfrage in eigenen Verkaufskanälen

Der Nike -Konkurrent legte bei Umsatz und Gewinn deutlich zu und bestätigte seine Prognose.

So stieg der Umsatz um gut 7 Prozent auf rund 6,6 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Mittwoch in Herzogenaurach mitteilte. Währungsbereinigt erzielte adidas ein Wachstum von 14 Prozent. Der starke Euro belastete den Umsatz mit rund 350 Millionen Euro. Währungsbereinigt legte adidas in allen Regionen prozentual zweistellig zu - mit Ausnahme von Europa, wo ein Plus von 6 Prozent verbucht wurde.

Auf XETRA zogen die Titel des Sportartikelherstellers zuletzt um 8,67 Prozent auf 149,75 Euro an.

Das Papier ist dabei in der letzten Zeit schlecht gelaufen. 2026 kommt die Aktie bislang bereits wieder auf ein Minus von rund 13 Prozent, auf 12 Monate gesehen hat der Kurs fast ein Drittel verloren. Analysten lobten die Zahlen. adidas profitiere von einer gesunden Dynamik bei Marke und Umsatz, was in einem herausfordernden und sich fragmentierenden Sportbekleidungsmarkt zunehmend selten sei, notierte Analyst Piral Dadhania von der kanadischen Bank RBC.

Eine robuste Nachfrage verzeichnete das Unternehmen insbesondere in seinen eigenen Verkaufskanälen. Dagegen fiel das Plus im Grosshandel schwächer aus - da der Einzelhandel derzeit wegen des unsicheren Konsumumfeldes verstärkt auf Rabatte setzt, verkauft adidas eigenen Angaben zufolge aktuell keine "übermässigen Mengen" an seine Partner, um die Preisnachlässe unter Kontrolle zu behalten. Dies gilt speziell für das Lifestyle-Segment. "Wir hoffen natürlich, dass sich das Umfeld stabilisiert und sich die Rabatte normalisieren, aber das liegt leider nicht in unserer Hand", erklärte Konzernchef Björn Gulden.

Das Betriebsergebnis stieg trotz Gegenwind durch Währungseffekte und Zöllen um 15,5 Prozent auf 705 Millionen Euro. Analysten hatten sowohl bei Umsatz als auch operativem Ergebnis mit weniger gerechnet. Der auf die Anteilseigner entfallende Gewinn verbesserte sich um 12,6 Prozent auf 482 Millionen Euro.

An seiner Prognose hielt adidas fest. Im laufenden Jahr soll der Umsatz währungsbereinigt im hohen einstelligen Prozentbereich steigen. In absoluten Zahlen wäre dies ein Plus von rund 2 Milliarden Euro. 2025 waren die Erlöse der Marke adidas währungsbereinigt um 13 Prozent auf 24,8 Milliarden Euro gestiegen. Das Betriebsergebnis soll sich von knapp 2,1 Milliarden auf rund 2,3 Milliarden Euro verbessern. Allerdings dürften Zölle und Währungseffekte den Gewinn mit 400 Millionen Euro belasten.

Rückenwind erhofft sich adidas dabei von der Fussballweltmeisterschaft der Männer in den USA, Kanada und Mexiko in diesem Sommer. "Trotz vieler Liefer- und Transportprobleme haben wir den Grossteil der Produkte in den Märkten und freuen uns auf ein fantastisches Event, das für uns grossartig werden wird", so Gulden.

adidas-CEO: Materialkosten könnten steigen, falls Ölpreis hoch bleibt

adidas verspürt CEO Björn Gulden zufolge durch den Nahostkrieg kurzfristig noch keine "Disruptionen" in seinem Geschäft. "Natürlich ist es schwierig, Ware in den Nahen Osten zu bekommen", sagte Gulden in der Medientelefonkonferenz. Und die Läden seien geschlossen, in Gegenden, die unter Raketenbeschuss stehen.

Die "explodierenden" höheren Preise für Öl und Logistik spüre der Sportartikelhersteller akut noch nicht. Bei den Materialkosten, insbesondere für stark erdölabhängige Materialien wie Polyester, spüre das Unternehmen kurzfristig keine negativen Auswirkungen auf die aktuell eintreffenden Produkte. Grund seien die langen Vorlaufzeiten in der Beschaffung, die entsprechenden Materialien und Komponenten seien bereits deutlich früher gekauft worden, als der Ölpreis noch auf einem anderen Niveau lag

Allerdings könnten die Materialkosten im zweiten Halbjahr und bis 2027 hinein steigen, sollte der Ölpreis hoch bleiben. Zumindest in den kommenden 6 bis 12 Monaten könnten die Materialkosten steigen, so Gulden. Wie stark sich dies letztendlich auswirkt, lasse sich derzeit noch nicht messen, da es stark vom jeweiligen Produkt und Markt abhänge und ein Prozess laufender Verhandlungen im Zuge der weltweiten Entwicklungen sei.

adidas "sehr sichtbar" beim World Cup - früh "gesunde" Vorräte aufgebaut

adidas rechnet als Ausrüster mit "hoher Visibilität" beim FIFA World Cup, der im Juni/Juli in den USA, Kanada und Mexiko stattfinden wird. CEO Björn Gulden zufolge werden 14 Nationalmannschaften in adidas-Outfits spielen, etwa ein Drittel der Spieler in adidas-Produkten, und der offizielle Spielball werde auch durch adidas beigesteuert. "Wir werden also sehr sehr sichtbar sein", sagte Gulden in der Medientelefonkonferenz nach den Erstquartalsergebnissen. adidas habe im Vorfeld des Turniers frühzeitig und beschleunigt Warenbestände aufgebaut, um für mögliche Komplikationen und "Disruptionen" präpariert zu sein, sagte Gulden.

CFO Harm Ohlmeyer verwies darauf, dass deshalb die Lagerbestände im Quartal um 14 Prozent gestiegen seien. Zum einen sei dies auch entscheidend für das Wachstum im ersten Quartal gewesen. Wichtig sei, "dass es sich um gesunde Lagerbestände handelt, denn 90 Prozent sind entweder für die aktuelle oder für zukünftige Saisons", so der CFO. "Wir sind sehr zufrieden damit." Das Management gehe davon aus, dass sich die Lagerbestände zur zweiten Jahreshälfte hin normalisieren werden. Ende März betrugen sie 5,8 Milliarden Euro.

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HERZOGENAURACH (awp international) / Dow Jones Newswires