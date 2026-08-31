adidas Aktie 11730015 / DE000A1EWWW0
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31.08.2026 09:29:00
adidas Aktie News: adidas am Montagvormittag kaum verändert
Wenig Veränderung zeigt am Montagvormittag die Aktie von adidas. Die adidas-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 154,05 EUR.
Anleger zeigten sich um 09:28 Uhr bei der adidas-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 154,05 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im DAX 40, der im Moment bei 26'442 Punkten tendiert. Im Tageshoch stieg die adidas-Aktie bis auf 154,75 EUR. In der Spitze büsste die adidas-Aktie bis auf 153,55 EUR ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 154,00 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten adidas-Aktien beläuft sich auf 15'504 Stück.
Am 22.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 196,40 EUR. Derzeit notiert die adidas-Aktie damit 21,56 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 23.03.2026 Kursverluste bis auf 129,95 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der adidas-Aktie 15,64 Prozent sinken.
Für adidas-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,80 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,62 EUR ausgeschüttet werden. Am 30.07.2026 hat adidas in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,02 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,07 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 13,29 Prozent auf 6.74 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5.95 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 29.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 10.11.2027.
Den erwarteten Gewinn je adidas-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 9,41 EUR fest.
Redaktion finanzen.ch
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