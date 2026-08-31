adidas Aktie News: adidas am Nachmittag im Minus

Die adidas-Aktie musste um 16:28 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,1 Prozent auf 152,50 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der derzeit bei 26'334 Punkten notiert. Das bisherige Tagestief markierte adidas-Aktie bei 151,80 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 154,00 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 119'657 adidas-Aktien umgesetzt.

Am 22.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 196,40 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 28,79 Prozent könnte die adidas-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 129,95 EUR erreichte der Anteilsschein am 23.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 14,79 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

adidas-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 2,80 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,62 EUR aus. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte adidas am 30.07.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,02 EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,07 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 13,29 Prozent auf 6.74 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5.95 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

adidas wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 29.10.2026 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 10.11.2027.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem adidas-Gewinn in Höhe von 9,41 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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