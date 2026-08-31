adidas Aktie News: adidas verzeichnet am Montagmittag Verluste

Die adidas-Aktie musste um 12:28 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 152,85 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der derzeit bei 26'348 Punkten notiert. Das bisherige Tagestief markierte adidas-Aktie bei 152,85 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 154,00 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 65'082 adidas-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 196,40 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.10.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der adidas-Aktie liegt somit 22,17 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 23.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 129,95 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 14,98 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für adidas-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,80 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,62 EUR ausgeschüttet werden. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte adidas am 30.07.2026. In Sachen EPS wurden 2,02 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte adidas 2,07 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 13,29 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 6.74 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 5.95 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte adidas am 29.10.2026 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von adidas rechnen Experten am 10.11.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass adidas einen Gewinn von 9,41 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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