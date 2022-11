adidas Aktie News: adidas am Mittwochvormittag mit positiven Vorzeichen

Die adidas-Aktie notierte im Xetra-Handel um 09:28 Uhr in Grün und gewann 1,2 Prozent auf 122,34 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im DAX 40, der zurzeit bei 14'433 Punkten liegt. Bei 122,50 EUR markierte die adidas-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 122,00 EUR. Zuletzt wurden via Xetra 27'972 adidas-Aktien umgesetzt.

Am 08.12.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 267,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 54,18 Prozent Plus fehlen der adidas-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 03.11.2022 bei 93,40 EUR. Mit einem Kursverlust von 30,99 Prozent würde die adidas-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 20.10.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 0,34 EUR gegenüber 2,34 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 11,40 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 6'408,00 EUR umgesetzt, gegenüber 5'752,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Am 08.03.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2023-Bilanz auf den 06.03.2024.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem adidas-Gewinn in Höhe von 2,75 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur adidas-Aktie

Hubschrauber heben Gewinn von United Technologies

Champions im Alleingang

Aktien New York Schluss: Verluste