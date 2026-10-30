Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’811 0.4%  SPI 20’847 0.3%  Dow 51’770 -1.1%  DAX 25’818 -0.9%  Euro 0.9257 0.6%  EStoxx50 6’131 -1.2%  Gold 3’875 -3.7%  Bitcoin 63’291 -1.5%  Dollar 0.8250 0.0%  Öl 117.6 2.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Die verborgene Infrastruktur, die die Wirtschaft von morgen antreibt

Hier informieren
Top News
Quantencomputer als Bitcoin-Risiko: Was Coinbase jetzt plant und was Anleger wissen sollten
Erste Schätzungen: Ballard Power präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Tail Risk Absicherung: Strategien zum Schutz vor extremen Marktbewegungen
Die Performance der Kryptowährungen in KW 44: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Rohöl & Zinsen: Tudor Jones warnt vor neuem Inflations- und Zinsschock durch den Ölpreis
Suche...

adidas Aktie 11730015 / DE000A1EWWW0

Handeln
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

30.10.2026 09:29:00

adidas Aktie News: adidas steigt am Vormittag

adidas Aktie News: adidas steigt am Vormittag

Die Aktie von adidas zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die adidas-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,2 Prozent im Plus bei 169,20 EUR.

adidas
155.30 CHF 2.20%
Kaufen Verkaufen

Die adidas-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,2 Prozent auf 169,20 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im DAX 40, der derzeit bei 25'920 Punkten notiert. Die adidas-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 169,40 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 168,05 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 45'384 adidas-Aktien umgesetzt.

Am 06.07.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 188,80 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 11,58 Prozent könnte die adidas-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 129,95 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.03.2026). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 23,20 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten adidas-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,80 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,57 EUR aus. adidas gewährte am 29.10.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 4,08 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,58 EUR je Aktie erzielt worden. adidas hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7.25 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6.63 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 10.03.2027 dürfte adidas Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der adidas-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 10.11.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass adidas im Jahr 2026 9,50 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur adidas-Aktie

adidas-Aktie fester: Unter dem Strich rund 50 Prozent mehr verdient

adidas-Analyse: UBS AG stuft Aktie mit Neutral ein

Jefferies & Company Inc. veröffentlicht Bewertung: adidas-Aktie mit Buy

In eigener Sache

Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel

Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.

Weiterlesen!

Nachrichten zu adidas

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu adidas

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
30.10.26 adidas Buy Deutsche Bank AG
30.10.26 adidas Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.10.26 adidas Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.10.26 adidas Outperform RBC Capital Markets
29.10.26 adidas Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.

Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Inside Trading & Investment

31.10.26 Logo WHS Kostenlose Aktienanalyse: So funktioniert der 360-Aktienreport
30.10.26 SMI setzt neue Bestmarke
30.10.26 Marktüberblick: Quartalszahlen sorgen für Bewegung
30.10.26 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Hält die Unterstützung?
29.10.26 Julius Bär: 20.00% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (60%) auf DocMorris AG
29.10.26 Ausbau von KI-Rechenzentren: Erste Risse im Boom oder gesunde Konsolidierung?
29.10.26 Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
27.10.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 8.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Holcim, Schindler, Siemens
05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’398.02 19.94 SBBH9U
Short 15’741.22 13.60 S4ABWU
Short 16’330.17 8.78 S2BAEU
SMI-Kurs: 14’810.66 30.10.2026 17:30:30
Long 14’169.97 19.16 SLBXRU
Long 13’860.54 13.73 SOE7BU
Long 13’282.09 9.00 S2BJ7U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Aktien in diesem Artikel

adidas 151.60 0.86% adidas

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Oktober 2026: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Oktober 2026: So performten die DAX-Aktien im vergangenen Monat
Starker Wochentag in New York: So performt der Dow Jones am Dienstagnachmittag
Aktien New York Schluss: Dow stabil - Nasdaq schwach wegen KI-Ängsten
Aktien New York Ausblick: Verluste nach Rekorden und wieder höheren Ölpreisen
Aktien New York: Leichte Verluste - Ölpreise und Stimmungsdaten belasten
Aktien New York Ausblick: Anleger vorsichtig - Euroländer bremsen Risikoappetit
Aktien New York: Unerwartet hohe Inflation belastet Techwerte

Top-Rankings

Oktober 2026: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Der Oktober 2026 hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten sich di ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Oktober 2026: So performten die DAX-Aktien im vergangenen Monat
Im Oktober 2026 kam es weltweit zu grösseren Ausschlägen an den Börsen. Auch vor dem deutschen L ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 44: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.