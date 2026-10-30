|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
30.10.2026 09:29:00
adidas Aktie News: adidas steigt am Vormittag
Die Aktie von adidas zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die adidas-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,2 Prozent im Plus bei 169,20 EUR.
Die adidas-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,2 Prozent auf 169,20 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im DAX 40, der derzeit bei 25'920 Punkten notiert. Die adidas-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 169,40 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 168,05 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 45'384 adidas-Aktien umgesetzt.
Am 06.07.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 188,80 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 11,58 Prozent könnte die adidas-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 129,95 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.03.2026). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 23,20 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Zuletzt erhielten adidas-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,80 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,57 EUR aus. adidas gewährte am 29.10.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 4,08 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,58 EUR je Aktie erzielt worden. adidas hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7.25 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6.63 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.
Voraussichtlich am 10.03.2027 dürfte adidas Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der adidas-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 10.11.2027.
Von Analysten wird erwartet, dass adidas im Jahr 2026 9,50 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur adidas-Aktie
adidas-Aktie fester: Unter dem Strich rund 50 Prozent mehr verdient
adidas-Analyse: UBS AG stuft Aktie mit Neutral ein
Jefferies & Company Inc. veröffentlicht Bewertung: adidas-Aktie mit Buy
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu adidas
|
30.10.26
|Handel in Frankfurt: DAX zum Handelsende schwächer (finanzen.ch)
|
30.10.26
|adidas Aktie News: adidas tendiert am Nachmittag nordwärts (finanzen.ch)
|
30.10.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX nachmittags schwächer (finanzen.ch)
|
30.10.26
|adidas-Analyse: Buy-Bewertung von Deutsche Bank AG für Aktie (finanzen.ch)
|
30.10.26
|Hold von Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) für adidas-Aktie (finanzen.ch)
|
30.10.26
|adidas Aktie News: adidas am Freitagmittag gefragt (finanzen.ch)
|
30.10.26
|Freitagshandel in Frankfurt: DAX mittags mit Abgaben (finanzen.ch)
|
30.10.26
|Anleger in Europa halten sich zurück: Euro STOXX 50 zeigt sich schwächer (finanzen.ch)
Analysen zu adidas
|30.10.26
|adidas Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.10.26
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.26
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|29.10.26
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.26
|adidas Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.10.26
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.26
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|29.10.26
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.26
|adidas Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.26
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|29.10.26
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.11.24
|adidas Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|30.10.26
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.10.26
|adidas Neutral
|UBS AG
|21.10.26
|adidas Neutral
|UBS AG
|14.10.26
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.10.26
|adidas Neutral
|UBS AG
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerKI-Sorgen bremsen: SMI geht etwas fester ins Wochenende -- DAX schliesst mit Verlusten -- Wall Street klar im Minus -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich schwächer - Nikkei & KOSPI tiefrot
Vor dem Wochenende zeigte sich der heimische Aktienmarkt gut behauptet, während der deutsche Leitindex nachgab. Die US-Börsen zeigten sich abgeschlagen. An den Märkten in Fernost waren überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.