adidas Aktie News: adidas steigt am Vormittag

Die adidas-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,2 Prozent auf 169,20 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im DAX 40, der derzeit bei 25'920 Punkten notiert. Die adidas-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 169,40 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 168,05 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 45'384 adidas-Aktien umgesetzt.

Am 06.07.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 188,80 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 11,58 Prozent könnte die adidas-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 129,95 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.03.2026). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 23,20 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten adidas-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,80 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,57 EUR aus. adidas gewährte am 29.10.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 4,08 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,58 EUR je Aktie erzielt worden. adidas hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7.25 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6.63 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 10.03.2027 dürfte adidas Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der adidas-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 10.11.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass adidas im Jahr 2026 9,50 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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